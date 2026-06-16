Сгорел храм XIX века, но вера и порядок остались: казаки Ессентуков несут ночное дежурство на пепелище

Казаки Ессентукского городского казачьего общества заступили на ночные дежурства у Храма Святителя Николая Чудотворца. 11 июня сильный пожар уничтожил здание старинной церкви постройки середины XIX века, однако духовная жизнь на этом месте не прекратилась, передает портал espanorama.ru .

Службы и проповеди идут по расписанию. Настоятель храма и духовенство делают все возможное, чтобы прихожане могли участвовать в таинствах: богослужения проводятся во дворе храма и в крестильне, где могут разместиться все желающие.

Атаман ЕГКО Евгений Алферов рассказал, что безопасность святыни сейчас является безусловным приоритетом. Казаки несут ночное дежурство непосредственно на территории пострадавшего храма для обеспечения безопасности объекта и недопущения проникновения посторонних до завершения следственных действий. Добровольцы также охраняют уцелевшее имущество от возможного хищения или порчи.