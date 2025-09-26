Сговор с террористами обернулся девятилетним сроком для краснодарца

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Краснодара, признав его виновным в покушении на государственную измену и участии в деятельности террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Согласно материалам уголовного дела, 27 апреля 2024 года краснодарец установил связь с представителем запрещенной на территории РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус»*.

Обвиняемый планировал выехать на территорию Украины для вступления в ряды этой группировки, однако его намерения пресекли правоохранительные органы, которые задержали его на автовокзале.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области суд вынес обвинительный приговор россиянину за попытку вступить в ряды ВСУ.

*Росфинмониторингом признаны запрещенной террористической организацией.