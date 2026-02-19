Сгущена, Варена и Сметана: вирусную шутку о тройняшках разоблачили в подмосковном роддоме

Социальные сети Наро-Фоминска захлестнула волна обсуждений после появления информации о рождении уникальной тройни в местном перинатальном центре. Согласно сообщениям, разлетевшимся по городским пабликам в разгар масленичной недели, молодая мать якобы решила увековечить праздничную атмосферу в именах своих дочерей. Виртуальное трио нарекли Сгущеной, Вареной и Сметаной, что спровоцировало не только бурные дискуссии о вкусах современных родителей, но и реальную нагрузку на администрацию медицинского учреждения. Правду установила редакция REGIONS , пообщавшись с представителями медучреждения.

В Наро-Фоминском перинатальном центре были вынуждены официально прокомментировать ситуацию из-за непрекращающегося потока звонков. Представители медучреждения заявили, что «молочные» сестры существуют исключительно в цифровом пространстве. Впрочем, шутка стала вирусной и родила множество тем о необычных именах.

«В последнее время нам и правда поступает большое количество обращений по данному вопросу. Мы официально опровергаем эту информацию: она не соответствует действительности. В нашем центре не было зарегистрировано рождения тройняшек с такими именами. Это, скорее всего, чья-то масленичная шутка или преждевременный первоапрельский розыгрыш», — прокомментировали REGIONS в медучреждении.

Несмотря на статус фейка, филолог Елена Королева считает подобный резонанс закономерным, так как он затрагивает актуальный общественный запрос на экстравагантность. Эксперт отметила, что на фоне уже существующих имен вроде Царь, Россия или Алмаз кулинарные фантазии анонимных авторов выглядят вполне «по-домашнему». При этом имя Варена может быть лишь созвучной интерпретацией традиционной Варвары. Филолог связывает тягу к именам-маркерам с желанием родителей с пеленок обеспечить ребенку статус «не такого, как все», программируя его на исключительную судьбу.

По мнению специалиста, за выбором нестандартных вариантов часто стоит попытка дистанцироваться от корней и шаблонов прошлого. Для многих молодых семей отказ от привычных имен в пользу уникальных конструкций символизирует независимость мышления. Однако в погоне за оригинальностью, будь то реальный случай или сетевая мистификация вроде Сметаны и Сгущены, родители порой забывают о комфорте самого ребенка, которому предстоит нести этот символ самобытности через всю жизнь.

