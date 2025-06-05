Шадаев рассказал, когда на «Госуслугах» можно будет оформить налоговый вычет

К концу сентября 2025 года планируется запустить оформление налогового вычета на образование через портал госуслуг. Это касается как обучения в России, так и за границей, сообщил Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в интервью РИА Новости.

К тому же сроку, по словам министра, ведомство планирует запустить интегрированный сервис с функцией налогового калькулятора для расчета вычета.

«Планируется, что к концу сентября мы внедрим услуги по получению налоговых вычетов на образование, как не только за учебу в России, но и за рубежом», — сказал Шадаев.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время обсуждается возможность расширения перечня сценариев онлайн-подачи на вычет в будущем. Среди возможных вариантов — инвестиционный вычет, вычет на долгосрочные сбережения, вычет на доходы от определенных видов деятельности и некоторые другие.

Ранее сообщалось, что общественники предложили уменьшить в России налоги для супругов, находящихся в браке более трех лет.