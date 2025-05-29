Общественники предложили уменьшить налоги для супругов, находящихся в браке более трех лет

Общественный центр «Иван чай» обратился к главе Комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной с предложением ввести налоговое стимулирование для супружеских пар, которые состоят в браке более трех лет. Об этом сообщает Life.ru.

В представленном документе предлагается уменьшение подоходного налога для таких семей на 2-3% при совместной подаче налоговой декларации. Кроме того, предусмотрено начисление дополнительных налоговых вычетов в зависимости от продолжительности брака — 5, 10, 15 и более лет, включая льготы по имущественным налогам.

Отмечается, что также имеется предложение о выплате «семейного капитала», являющегося аналогом материнского капитала для пар, проживших в браке 10 или 15 лет, который можно будет направить на обучение детей, улучшение жилищных условий или лечение.

Общественники считают, что такие меры окажут прямое влияние на поведение супругов, чей длительный брак будет иметь общественно одобряемый статус, подкрепляться финансово ощутимой поддержкой.

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