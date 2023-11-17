Шахматист из городского округа Химки стал призером областного чемпионата

Владимир Бахтин из городского округа Химки занял второе место в личном зачете на чемпионате Московской области по быстрым шахматам. Он обыграл более 74 соперников, приехавших из 15 подмосковных округов и четырех российских регионов.

Кстати, более десяти участников турнира имели международные звания, среди них были гроссмейстеры, международные и ФИДЕ мастера. Он стал одним из лучших с рейтингом до 2000.

На чемпионате выявили также победителей и призеров среди юных шахматистов до 2011 года рождения, опытных игроков старше 1963 года рождения, а также участников с рейтингом не менее 2 тыс. и не менее 1,5 тыс.

Главный тренер команд Московской области Игорь Ковпак подчеркнул, что подмосковные шахматисты выступают удачно, очень хорошие результаты у девушек, которые в своих номинациях получили призы.

«Хочется пожелать всем участникам дальнейшего выступления!» – добавил Игорь Ковпак.

В городском округе Химки активно развивают спортивную инфраструктуру, открывают новые секции и клубы для горожан разного возраста. Найти подходящий спорт и развивать свой потенциал можно уже с самых юных лет. Кроме того, в муниципалитете постоянно проходят соревнования областного, всероссийского, международного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на пять лет запланирован ремонт более 50 спортивных объектов в области. В городском округе Химки в нынешнем году полностью модернизировали спорткомплекс «Юность», который уже открылся. В здании укрепили стены, кровлю и фундамент, поменяли инженерные сети, фасад покрыли облицовкой, расширили помещение раздевалки и комнату тренеров, обустроили входную группу.