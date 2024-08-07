Шахматистке Абакаровой грозит пожизненная дисквалификация за попытку отравления соперницы

Пока что ее временно отстранили от участия во всех соревнованиях, которые проходят под эгидой Федерации шахмат России. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Согласно данным некоторых СМИ, дагестанская шахматистка разлила ртуть на доску Умайганат Османовой, чтобы отравить ее и одержать победу в турнире. Как пишет Telegram-канал Baza, мотивом для этого также могло послужить желание отомстить сопернице.

В итоге ФШР приняла решение о временном отстранении Абакаровой от участия в соревнованиях. Дальнейшая судьба спортивной карьеры дагестанской шахматистки станет известна после заключения правоохранительных органов и выяснения всех обстоятельств инцидента. Ей также может грозить пожизненная дисквалификация.

Ранее сообщалось о том, что житель Алтайского края получил срок за попытку отравления российских солдат.