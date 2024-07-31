Известно, что он выступает против проведения специальной военной операции. Мужчина связался с украинцами в соцсетях, и противник уговорил россиянина на совершение диверсионно-террористического акта.

Уточняется, что житель Алтайского края проник на полевую кухню российских военных, чтобы отравить воду опасными токсичными веществами (средство от насекомых). К счастью, преступный умысел не получилось довести до конца, поскольку жидкость при приготовлении пищи не использовали.

В результате суд признал Дмитрия Селезнева виновным в покушении на теракт и госизмену. Злоумышленник был приговорен к 20 годам лишения свободы за неудавшуюся попытку совершения преступления. Мужчина отсидит 4 года в тюрьме, а оставшееся время проведет в исправительной колонии строгого режима. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты все чаще отказываются вести активные боевые действия. По словам американского военного эксперта, киевский режим насильно отправляет их на фронт.