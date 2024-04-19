Шахматисты из 10 стран мира приедут в Югру

ХМАО принимает гостей из множества разных стран: все они приедут на Командный чемпионат азиатских городов по шахматам, который состоится в грядущие выходные. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Федерация шахмат России в прошлом году приняла решение о выходе из Европейской организации в пользу Азиатской шахматной федерации. В рамках этого соглашения ряд международных шахматных соревнований проходят именно в РФ. Командный чемпионат не стал исключением: его проведут в Югре.

В регион приедут представители из более чем 10 стран. Среди них участники из России, Ирака, Ирана, Палестины, Шри-Ланки, Йемена, Малайзии, Омана, Бангладеша, Непала и Монголии.

На Asian Cities Chess Team Championship от России приедут шахматисты из таких мест как Тула, Сургут, Москва и Ханты-Мансийск.

Ранее сообщалось, что шахматный клуб Сергея Карякина откроется в подмосковном Звездном городке.