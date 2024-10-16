Шахматный турнир памяти Попелышева прошел в спортшколе «Фрязино»

В спортивной школе «Фрязино» прошел шахматный турнир, который объединил большое количество участников и зрителей. Именно здесь, в ходе напряженной интеллектуальной борьбы, в воздухе одновременно витала атмосфера дружбы и здорового соперничества.

В состязании участвовали воспитанники преданных своему делу тренеров-преподавателей: Худова М.И., Говорова А.В., Слесарева С.Е. и Лесенко Е.Н. Их увлеченность и стремление развивать юные таланты стали залогом успешного проведения мероприятия.

Наставники внесли значимый вклад в подготовку юных шахматистов, что помогло раскрыть их потенциал в полной мере. Благодаря этому каждый игрок проявил свои навыки и стратегическое мышление. Однако победителями стали только лучшие из лучших!

По итогам турнира победителей и призеров наградили кубками, грамотами и медалями, что стало прекрасным завершением этого мероприятия. Награды символизировали не только достижения участников, но и уважение к наследию Игоря Викторовича, который вдохновлял многих своим упорством и преданностью шахматам.

Попелышев ушел из жизни в марте 2023 года. Его смерть стала большой утратой для всех, кто его знал, кто у него учился и кто им восхищался. Именно к нему его же воспитанники приводили своих детей. Долгих 73 года Игорь Викторович жил и привносил в этот мир добро и заботу, став для юных шахматистов не только тренером, но и верным другом.

Благодаря такой поддержке под его руководством выросли Чемпионы Мира и России, а также призеры и участники чемпионатов Мира и Европы. Свой профессионализм Попелышев доказывал из раза в раз, будучи постоянным тренером сборных команд Московской области. Он оставил глубокий след в памяти подмосковных шахмат.