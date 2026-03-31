«Шахматы для СВОих»: в Коломне организовали турнир для детей защитников Родины

В воскресенье 29 марта в Коломне состоялся этап всероссийского детского кубка Сергея Карякина «Шахматная смена 2026». Мероприятие прошло при поддержке коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья и в рамках работы шахматного клуба «Шахматы для СВОих».

Клуб открыли в Коломне осенью прошлого года при содействии Федерации шахмат Московской области. Проект «Шахматы для СВОих» действует уже в 12 округах Подмосковья под эгидой многократного чемпиона мира Сергея Карякина. Его главная цель — создать систему интеллектуальной поддержки и социализации ветеранов спецоперации ВС РФ, а также их родителей, жен и детей. Участники специальной военной операции и их семьи могут бесплатно заниматься шахматами с опытными тренерами, в том числе в онлайн формате с привлечением специалистов областной Федерации шахмат.

В турнире приняли участие дети защитников и юные шахматисты из коломенского шахматного клуба имени Анатолия Карпова. Участников поприветствовали руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев и главный тренер сборных Московской области по шахматам, судья всероссийской категории Игорь Ковпак.