Шахназаров заявил, что Милохин «уже попадает под статью»

Как пишет издание «Утро.ру» , недавно блогер приезжал в Россию на несколько дней. Однако узнав, что ему светит срочная служба, он улетел обратно в Эмираты.

Поведение знаменитости не понравилось как общественности, так и публицисту Михаилу Шахназарову. Он, как и все остальные, призывает как-то воздействовать на Милохина.

По словам Шахназарова, знаменитый парень сейчас уже ничего из себя не представляет. При этом журналист находится в недоумении из-за того, что на блогера никто ничего не стал «заводить». Хотя тот, как уверен Михаил, уже «попадает под статью».

Несмотря на то, что сам Милохин говорил о своей любви и тоске по Родине, он пока что не комментировал свой отъезд. А ранее признался журналистам в том, что возвращаться домой ему на данный момент страшно.