Шахтерский край без шахт: горняки бьют тревогу из-за выплат и перевода с разреза

В Кузбассе, сердце российской угольной промышленности, вновь возникла напряженность на фоне экономических колебаний. Как пишет VSE42.Ru , в этот раз частичную приостановку работы объявило АО «Стройсервис» на одном из своих крупных активов — разрезе «Шестаки» в Гурьевском округе.

Информация, прозвучавшая в официальном чате губернатора Ильи Середюка, тут же разделила позиции чиновников и рядовых работников, выдвинув на первый план главный для региона вопрос: что в реальности ждет людей при таких «временных мерах»?

Согласно официальной позиции министерства угольной промышленности Кемеровской области, остановка коснулась лишь нескольких участков предприятия. Ключевой тезис властей — сохранение коллектива. Всех затронутых сотрудников, по их словам, перевели на другие предприятия холдинга: «Барзасское товарищество», «Березовский», «Пермяковский» разрез или «Шахту №12».

Чиновники настаивают, что это не увольнение, а временное перемещение и все положенные выплаты за стаж, включая выслугу лет, за работниками сохраняются. Как только участки «Шестаков» возобновят работу, людей вернут на свои места.

Однако изнутри ситуация выглядит менее однозначной. Жительница региона, обратившаяся к губернатору, заявила о критическом пробеле в этой схеме: по ее информации, с переводимыми горняками не заключают никаких дополнительных соглашений или договоров о переводе. На практике это создает правовую неопределенность.

«О каких сохранениях выплат тут можно говорить? Когда человек увольняется с предприятия по собственному желанию, выплаты по закону теряются», – сказала заявительница.

Без должного документального оформления гарантии сохранения специфических угольных надбавок и льгот, которые формируются годами, могут остаться лишь на словах.

Ранее сообщалось, что губернатор Кузбасса вынужденно перестраивает экономику региона. Оценку этому дал политолог Матвейчев.