Шакира оценила Россию в ₽50 млн: что должно произойти, чтобы она приехала в 2027 году

Певица Шакира может приехать в Россию в 2027 году. Такой вариант в беседе с « Абзацем » допустил продюсер Сергей Дворцов. По его словам, решение артистки во многом будет зависеть от того, как пройдут российские гастроли ее зарубежных коллег.

Дворцов пояснил, что зарубежные артисты внимательно следят за успехами друг друга. Если, например, концерт Канье Уэста пройдет при стопроцентной заполняемости зала, это может стать сигналом для Шакиры. В этом году ее визит исключен, а вот в 2027-м он вполне возможен.

Продюсер назвал два главных условия: высокий гонорар и серьезный бытовой райдер. По его словам, в требованиях могут быть черная и красная икра, автомобили Maybach и охрана. При этом Дворцов уверен, что организаторы в России способны выполнить такие условия. Ориентировочная стоимость одного выступления Шакиры может составить от ₽30 млн до ₽50 млн.