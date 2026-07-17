Шалаш с шарами и дисками в Тимирязевском лесу: москвичка наткнулась на нечто пугающее
Telegram-каналы: москвичка нашла в Тимирязевском лесу загадочный языческий шалаш
В Тимирязевском лесу Москвы обнаружили странный шалаш, украшенный елочными шарами, дисками и игрушками. Как сообщили Telegram-каналы, конструкцию из тонких веток, сооруженную рядом с двумя деревьями, нашла местная жительница.
По ее словам, постройка не похожа на детскую — скорее на нечто языческое, даже жуткое, связанное с ритуалами. Тех, кто ее возвел, на месте не оказалось.