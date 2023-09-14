Шаляпин признался на камеру в своем главном удовольствии

Как пишет портал «Дни.ру» , артист нарядился в куклу и рассказал о том, как приятно ему правильно лизать… мороженое.

Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором Прохор Шаляпин примерил на себя образ Кена из нашумевшего фильма «Барби». К слову, в перевоплощении приняла участие и Таня Кутузова, которая нарядилась главной героиней.

В ролике артист заявил, что ему дана жизнь не только для работы. По словам Шаляпина, он создан для любви, счастья и удовольствия. Что касается последнего, Тузова решила уточнить. Как оказалось, для него важно правильно лизать мороженое, что уже можно считать большим удовольствием.

После такого чистосердечного признания Кен в образе лизнул розовый шарик, а Барби не захотела оставаться в стороне. Не исключено, что звезды подобным образом решили подогреть к себе интерес.