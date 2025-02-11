SHAMAN и Мизулина собрались вместе покорять столицу Кузбасса

Глава «Лиги безопасного Интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина и певец Shaman (Ярослав Дронов) приедут в областной центр Кузбасса. Их поездки пройдут в один день, пишет VSE42.Ru .

Певец и главная «безопасница» российского интернета приедут в Томск и Кемерово 12 и 13 февраля соответственно. У главы ЛБИ запланирована встреча с молодежью, у SHAMANa — традиционный концерт.

Подробности о мероприятии с участием Мизулиной пока неизвестны, а вот ее звездный друг выступит в СК «Арена».

Напомним, ранее в Сети широко обсуждали возможность романа между Дроновым и Мизулиной. Слухи подогрелись после публикации, где артист буквально исполнил мечту многих школьниц: будучи популярным поцеловал на глазах у всей школы девушку. На кадрах узнали Мизулину. Однако позже оказалось, что съемка была ненастоящей. Губы деятельницы и артиста не соприкасались, а движение стало своеобразным пиар-ходом, снятым с удачного ракурса.

Примечательно, что после развода певица с Еленой Мартыновой прошло чуть больше четырех месяцев.

Ранее сообщалось, что SHAMAN не стал отрицать слухов о скорой свадьбе.