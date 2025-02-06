SHAMAN не отрицает слухов о скорой свадьбе: стало известно, кем может быть избранница певца — неужели Мизулина

Поклонники подозревают, что певец SHAMAN (Ярослав Дронов) строит отношения с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной. Сам артист даже не стал опровергать слухов о своей свадьбе, сообщил «Пятый канал». Мизулина вполне может претендовать на роль будущей жены Дронова, однако во всем есть трудности. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила эзотерик Майя Королева.

По ее словам, SHAMAN может жениться в ближайшие несколько месяцев. Свадьба будет связана с праздником или значимым событием в его жизни. Королева увидела рядом с певцом трудолюбивую женщину, сосредоточенную на работе и стремящуюся к саморазвитию. Карты Таро указали, что будущая жена Дронова может быть успешной в своей профессии, она также проявит выдержку и практичность в отношениях.

Королева отметила, что SHAMAN и Мизулина находятся в гармонии друг с другом. Между ними даже могут быть вполне искренние чувства, допустила таролог. В совместном общении они находят эмоциональную поддержку и радость. Однако дальнейшему развитию отношений мешают страхи и неуверенность одного из партнеров, а также внешние обстоятельства.

«Если они смогут совместно работать над отношениями и сохранять взаимопонимание, вероятность свадьбы существует», — заключила эзотерик.

Ранее стало известно о разрыве SHAMAN с дочерью российского олигарха.