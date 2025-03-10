SHAMAN и Мизулина устроили фотосессию и тем самым подтвердили свой роман

Известный певец Ярослав Дронов, более известный своим поклонникам как SHAMAN, и Екатерина Мизулина, руководитель Лиги безопасного интернета, устроили фотосессию, где целовали и обнимали друг друга. Об этом сообщил телеграм-канал «Звездач».

Слухи о романтической связи между общественницей и артистом уже длительное время будоражат Сеть. Сам SHAMAN подтверждал их, когда вывел Мизулину на сцену и заявил публично, что они встречаются. Теперь же пара совершила целую фотосессию. Все фотографии, на которых были запечатлены Мизулина и Дронов, выполнены в черно-белых тонах. На них они обнимают и целуют друг друга. На снимках влюбленные также держат друг друга за руки. Их поклонники уже успели пожелать любви и счастья своим кумирам.

Ранее сообщалось, что суд Ярославля освободил от наказания треш-стримера, который угрожал убийством Екатерине Мизулиной. Блогер также избил мужчину, но был освобожден от преследования из-за истечения срока давности. Угрозы убийством не сочли доказанными.