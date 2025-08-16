В честь 80-летия освобождения Кореи от японского колониального господства в Пхеньяне состоялся концерт, посвящённый патриотической музыке. Его главным гостем стал российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов). Об этом передает ЦТАК.

Концерт прошел во Дворце спорта Пхеньяна и был организован в честь 80-летия освобождения Кореи от японского колониального господства. На мероприятии присутствовал глава государства Ким Чен Ын.

В сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи говорится, что SHAMAN исполнил песни «Моя Россия», «Встанем» и другие композиции. Его выступление, наполненное эмоциями, было высоко оценено зрителями.

Фото: [ ЦТАК ]

Ким Чен Ын выразил признательность российским деятелям искусства и отметил, что это событие стало важным шагом в укреплении дружбы между Пхеньяном и Москвой.

Кроме SHAMAN, на сцене появились артисты из Ансамбля «Красная звезда» и Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск.