Shaman пообещал не спаивать Милонова с Собчак водкой «Я русский»

Российский певец патриотического репертуара Ярослав Дронов (Shaman) прокомментировал в своем аккаунте в соцсетях критику в свой адрес по вопросу регистрации бренда «Я русский», о которой стало известно в минувшую среду, 16 октября.

Ранее журналистка и блогер Ксения Собчак высмеяла Дронова за его идею зарегистрировать бренд водки «Я русский», сыронизировав, что якобы Shaman теперь намерен спаивать российский народ под свои песни. Депутат Госдумы Виталий Милонов также оказался не в восторге от произошедшего. Как заявил последний, он не считает исполнителя патриотом, напомнив, что водка — «яд для русского населения».

В ответ на высказывания указанных персон Дронов заявил, что не намерен спаивать ни Собчак, ни Милонова водкой под своим брендом «Я русский».

«И, конечно же, никакой водкой „Я русский“ спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова я не собираюсь. По-моему, они и без меня сами с этим хорошо справляются, учитывая раздутый сегодня на пустом месте скандал», — заявил Shaman в своем telegram-канале.

Певец подчеркнул, что процедура регистрации бренда «Я русский» связана с защитой его репутации, так как на различных маркетплейсах за последнее время появился контрафактный товар с его изображением.