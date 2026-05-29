SHAMAN представил клип с «поющими» иноагентами

Народный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в четверг выступил в Зеленограде с программой «30 лет на сцене». В ходе концерта состоялась премьера его новой композиции «Россия-мама», сообщает корреспондент РИА Новости .

Во время исполнения певец встал перед экраном, на котором с помощью технологий искусственного интеллекта были «оживлены» изображения нескольких лиц, внесенных в реестр иностранных агентов. Среди них — журналист Юрий Дудь*, комик Максим Галкин*, музыкант Андрей Макаревич*, певица Земфира* и другие. Все они синхронно «исполнили» припев, а Shaman выступил в роли дирижера этого «хора».

Текст припева звучит так: «Россия-мама, ты в сердце прямо, одна такая, с тобой до края. Для нас отрада, врагам преграда, стенами храма, Россия-мама».

Зрители встретили номер овациями и возгласами «Браво!». Со сцены артист поблагодарил публику, отметив, что премьера прошла с огромным успехом. В тот же день Shaman выпустил официальный клип на песню «Россия-мама», в котором, по словам артиста, звучат темы величия русской земли, непокорности и многовековой борьбы добра со злом, где в итоге побеждает Россия.

Ранее сообщалось о том, что выступление SHAMAN в Пхеньяне включили в задания олимпиады ВШЭ.

* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России