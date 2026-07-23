SHAMAN сжег свои кожаные штаны в русской печи: причина оказалась неожиданной
SHAMAN — о сожжении кожаных штанов: коллеги стали копировать мой образ
SHAMAN объяснил сожжение своих знаменитых кожаных штанов тем, что его сценический образ начали массово копировать другие артисты. В беседе с «Абзацем» заслуженный артист России Ярослав Дронов заявил, что решил полностью сменить стиль и подарить коллегам ставшую популярной «фишку».
«Многие коллеги по цеху стали копировать мой образ, что вновь подтверждает феноменальную работу продюсера SHAMAN. Дарю им свою фишку, а сам уверенно иду в светлое будущее», — сказал певец.
Накануне Дронов выложил видео, в котором сжигает в русской печи свои кожаные штаны — элемент гардероба, с которым он выходил на сцену много лет. Артист пояснил, что на юбилейном концерте в Кремле 22 ноября хочет представить зрителям нечто новое.