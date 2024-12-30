SHAMAN в рамках акции «Елка желаний» встретился со своей 5-летней поклонницей из ЛНР

Амелия живет в городе Красный луч. Девочка увлекается танцами и музыкой и даже поучаствовала в гала-концерте «Звезды столицы» в Москве. На Новый год она загадала встречу со своим любимым исполнителем. Елочный шарик с желанием Амелии в рамках акции снял с елки лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он обратился к Григорию Лепсу и через него передал SHAMAN просьбу встретиться с поклонницей.

«И конечно же, я не мог отказать. Более того, это было ее желание под Новый год. И я надеюсь, что я его исполнил. Такое чудо случилось сегодня со мной», — рассказал SHAMAN.

В результате новогодняя мечта Амелии сбылась. Лепс пригласил девочку и ее маму к себе домой, где она встретилась с SHAMAN. В рамках встречи они посетили музыкальную студию, обустроенную в доме. В завершение встречи Амелия подарила кумиру жетон на цепочке.