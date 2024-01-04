SHAMAN высмеял ударившуюся в воспоминания Пугачеву одной фразой

Артист Ярослав Дронов и примадонна были знакомы еще с проекта «Фактор А», но певица вспомнила об этом лишь недавно.

SHAMAN стремительно поднялся по карьерной лестнице после упора на патриотичное творчество. «Встанем» и «Я русский» оказались самыми популярными хитами, востребованными и в Кремле, и на простых гастролях звезды. Алла Пугачева недавно вспомнила, что Ярослав Дронов дошел до финала «Фактор А», но она лично сообщила, что его путь в проекте закончен. На это певец лишь сказал, что о нем еще услышат. Пророческая фраза аукнулась артистке спустя 10 лет.

Сам SHAMAN с юмором отнесся к воспоминаниям Пугачевой о вокальном проекте. Как пишет издание «Утро.ру», молодой артист поставил на место певицу лишь одной фразой.

«Я очень рад, что в рядах моих поклонниц прибыло», – заявил Дронов.

Певец уверен, что Алла Пугачева, несмотря на отъезд и критику народа, сохранила к нему теплые чувства после шоу. Ведь не зря артистка сказала, что своего Дронов добьется в следующих выпусках проекта или найдет другой способ пробиться в мире шоу-бизнеса.