SHAMAN записал клип на песню «Мама» в тульском детском доме

Молодой исполнитель Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, сделал запись нового клипа в детском доме. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на личной блог артиста.

Пронзительную песню о самом главном человеке в жизни каждого Дронов записал в социальном учреждении Тулы, на территории родного региона.

Сам трек получил название «Мама». Его подарил исполнителю известный композитор Максим Фадеев. В клипе Дронов предстал в пальто за пианино. Он также сделал с детьми поделки и порисовал. Кадры с артистом менялись на моменты из жизни простых ребят детского дома.

«Услышав композицию впервые, я сразу подумал про детей, которым некому сказать самое простое и привычное слово, первое в жизни любого из нас и звучащее на многих языках мира одинаково», — объясняет выбор места съемок SHAMAN.

Певец Дронов родился в Новомосковске Тульской области. Он никогда не забывает своих корней и родных краев, периодически приезжая в гости. С ростом популярности основная деятельность одного из самых патриотичных певцов происходит в Москве.

Ранее сообщалось, что на Всемирном фестивале молодежи в Сочи выступил Ярослав Дронов.