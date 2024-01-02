SHAMANа неожиданно заменили в новогоднем шоу

Многих артистов отменили после скандальных выходок на вечеринке Насти Ивлеевой, однако известно, что Ярослава Дронова там не было. Несмотря на это, до одного выступления его не допустили.

Один из самых патриотичных артистов SHAMAN выступал в 2022 году с хитом «Я русский». Пел артист сразу после поздравления Владимира Путина и курантов. Портал «Утро.ру» сообщает, что место Дронова неожиданно досталось Олегу Газманову. Исполнитель поздравил соотечественников песней «Вперед Россия». Новогоднее шоу певец закрывал с сыном Родионом Газмановым.

Как предполагают звездные обозреватели, Дронова могли заменить в связи с отсутствием новых песен. Хит певца остается популярным, но крутить его на новогоднем шоу второй год, вероятно, не захотели.