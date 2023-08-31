Шаманка Батыр назвала цвета в одежде, которые помогут притянуть осенью богатство и удачу
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Завтра уже наступит календарная осень. Потомственная шаманка Елена Батыр рассказала о негативных цветах одежды этого сезона и тех, которые принесут удачу. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, белый цвет станет приносить неудачу в личной жизни, поэтому осенью его следует минимизировать.
Ясновидящая добавила, что удачными цветами в одежде станут желтый, коричневый, бежевый, которые притянут богатство и счастье.