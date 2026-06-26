Шампанское, коктейли и ликеры: врач объяснила, какой алкоголь опаснее всего и почему

Врач-терапевт и диетолог Арина Мамина в беседе с UfaTime.ru перечислила алкогольные напитки, которые представляют наибольшую скрытую угрозу для здоровья.

По словам эксперта, самыми коварными являются газированные алкогольные напитки — шампанское, просекко и другие игристые вина. Они всасываются в кровь слишком быстро и дают резкое опьянение. Также в группу риска входят сладкие напитки: ликеры, десертные вина и коктейли. Из-за высокого содержания сахара они маскируют крепость, вызывают брожение в желудке и тяжелое похмелье.

Чтобы снизить риски, врач советует плотно закусывать, растягивать один бокал на 30–40 минут, соблюдать правило «бокал алкоголя — бокал воды» и не смешивать разные напитки. Также стоит помнить: на холоде опьянение чувствуется слабее, а напитки с высоким содержанием конгенеров — виски, коньяк и красное вино — усиливают похмелье. Как подчеркнула Мамина, безопасной дозы алкоголя не существует, но эти правила помогут снизить риски, если человек решил выпить.