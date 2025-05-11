Шампуры для шашлыков назвали опасными из-за распространенной инфекции

Специалист Михаил Лебедев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал , чем опасны шампуры для шашлыков, и в каких случаях обращаться в больницу.

Столбняк — бактериальное острое инфекционное заболевание, которым можно заразиться при попадании почвы в рану. Это возможно, если пораниться загрязненным шампуром при приготовлении шашлыка, рассказал Михаил Лебедев. По его словам, в организм зараза может попасть даже через небольшую царапину, если ранее острый предмет имел контакт с почвой.

«Пораниться возможно дачным инвентарем, строительными инструментами, при работе в саду, а также неосторожно наступив на торчащий из земли ржавый гвоздь или щепку. И даже шампуром — при приготовлении шашлыка», — объяснил доктор.

Опасность в том, что инфекция живет скрытно: симптомы могут не проявляться долгие недели. Нужно обратить внимание на такие признаки, как тянущие боли в ране и судорожные подергивания в мышцах. Самым частым симптомом станет тризм жевательных мышц — из-за судорожных сокращений практически невозможно открыть рот, он растягивается и похож на улыбку. При тяжелом развитии начинается опистотонус — запрокидывание головы назад и изгибание тела, с упором на пятки.