Шанс для артистов: конкурс «Мастер мюзикла 2026» в Красногорске ищет новых звезд

В подмосковном Красногорске дан старт первому отборочному туру VII Открытого областного фестиваля-конкурса «Мастер мюзикла 2026». Масштабный творческий проект, направленный на поддержку художественной самодеятельности, открыт для участников от 8 лет, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. Прием заявок продлится до 9 марта, что дает достаточно времени для подготовки видеоматериалов.

Конкурс проходит по двум основным направлениям: «Вокальное искусство» и «Театральное искусство». Участники распределяются по пяти возрастным категориям. Практическая польза мероприятия заключается в предоставлении профессиональной сцены и экспертной оценки для творческих коллективов и солистов со всего региона. Это уникальная возможность для самовыражения и карьерного роста в сфере искусства.

Для участия в первом, заочном туре необходимо отправить заявку и ссылку на видеозапись выступления на электронный адрес организаторов. Те, кто успешно пройдет этот этап, получат приглашение на очный отбор, который состоится 21-22 марта в ДК «Салют». Финалистов ждет гала-концерт и церемония награждения 10 апреля в ДК «Подмосковье».

Особую значимость фестивалю придает состав жюри, которое возглавляет народный артист РФ, известный композитор Максим Дунаевский. Президентом конкурса является народная артистка РФ Тереза Дурова. Ежегодно в проекте участвуют сотни коллективов не только из Московской области, но и из других городов России.

Участие в таком конкурсе — это четко структурированный путь от подачи заявки до выступления на большой сцене, который учит участников профессионально презентовать себя, работать с видеоматериалами и готовиться к очным показам. Подробное положение и форма заявки доступны в официальном сообществе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».