Шанс один к 15 миллионам: австралийка с четырьмя детьми не планировала беременность, а родила четверню

В Брисбене 34-летняя Дженитар Сау Наамоана родила однояйцевых четверняшек — случай, вероятность которого оценивается как один к 15 миллионам. Как пишет The Sydney Morning Herald , врачи полагают, что такая беременность может быть первой в истории Австралии.

Женщина уже воспитывала четверых детей и вместе с мужем Джортамом не планировала новую беременность, но зачала четверню естественным путем.

Ведущий беременность доктор Алекса Бендалл отметила, что Наамоана восприняла эту новость спокойно, хотя любая многоплодная беременность, особенно с общей плацентой, сопряжена с очень высоким риском осложнений. Для сравнения, в апреле этого года в Санкт-Петербурге впервые в России зарегистрировали рождение четырех однояйцевых девочек, и врачам удалось доносить их до 32 недель — очень хорошего срока для четверни.