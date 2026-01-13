«Шанс всегда есть». Эксперт высказалась о поисках пропавшей семьи Усольцевых

По мнению экспертов, вероятность обнаружить весной тела пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, если их гибель стала результатом несчастного случая, сохраняется. Об этом в беседе с РИА Новости заявила руководитель поискового объединения «ПримПоиск» Кристина Вульферт.

Ее комментарий последовал после заявления представителя отряда «ЛизаАлерт» Серафимы Чооду о том, что активная фаза поисков возобновится с улучшением погодных условий и будет включать применение беспилотной авиации.

«Да, шанс всегда есть. Людей находят через 20 лет там, где вообще в принципе невозможно было бы найти. Конечно, шанс есть. Ребята-поисковики, полиция - грамотные люди, плюс сейчас век технологий, где каждый маршрут и шаг записан», — отметила Вульферт.

После анализа уже проделанной работы, с наступлением благоприятной погоды, поиски будут продолжены в ранее недоступных районах, добавила эксперт.

Она подчеркнула, что успех в таких операциях — это совокупность методичной работы и стечения обстоятельств. Несмотря на широкий общественный резонанс и предложения помощи со стороны неравнодушных граждан со всей страны, для проверки огромной территории всегда не хватает людских ресурсов.

Ранее эксперт Раевский заявил о том, что поиски семьи Усольцевых могут продолжить с помощью ИИ.