Шансы на спасение или фатальная ловушка: ученый рассказал, что ждет пропавшую семью в тайге

Доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев в беседе с aif.ru описал два вероятных сценария развития поисков семьи Усольцевых, пропавших в тайге Красноярского края. По мнению ученого, исход операции во многом будет зависеть от того, где именно находятся тела.

Эксперт пояснил, что если тела остались на поверхности, то после таяния снега вероятность их обнаружения крайне высока. Однако если они попали в яму или старый старательский шурф, ситуация кардинально усложняется. В таком случае могла произойти осыпь грунта, и весеннее обследование местности может не дать никаких результатов.

Вместе с тем Медведев отметил, что даже в случае неблагоприятного сценария есть шанс на опознание. Температура воздуха на уровне земли с первых дней октября не поднималась выше нуля, поэтому некоторые мягкие ткани могли сохраниться в состоянии, пригодном для проведения необходимых экспертиз.