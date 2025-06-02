В Курской области отменят плату за справки для семей погибших бойцов СВО
Хинштейн поручил отменить оплату справок для семей погибших бойцов СВО
Фото: [Официальный телеграм-канал Александра Хинштейна]
Исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн распорядился сделать бесплатным получение необходимых документов для оформления помощи родственникам военнослужащих, погибших в ходе СВО.
Хинштейн подчеркнул, что для получения положенных выплат требуется документ из жилищно-коммунального хозяйства, за который взимается плата. Он отметил, что дело не в сумме в 50 руб., а в принципе взимания платы за подобные справки, подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора.
Ранее Хинштейн назвал сроки восстановления движения после ЧП в Железногорске.