Шаровары, микрошорты и красный цвет: эксперты раскрыли, что носить летом 2026 года

Редакторы модного издания Who What Wear составили гид по самым актуальным шортам наступившего сезона. Вопреки консервативным ожиданиям, ключевым трендом лета-2026 стали шорты-шаровары — модель, впервые появившаяся как самостоятельный предмет гардероба еще в середине XIX века и задумывавшаяся как практичная альтернатива тяжелым юбкам.

В список обязательных must-have также попали ярко-красные шорты и модели А-силуэта из денима и легких тканей — хлопка и льна. Не сдают позиций микрошорты и шорты-бермуды. Отдельного внимания, по мнению экспертов, заслуживают сатиновые и шелковые варианты с кружевной отделкой.

Авторы публикации особенно рекомендуют присмотреться к белым шортам, которые в этом сезоне способны стать идеальной заменой классическим джинсовым моделям.