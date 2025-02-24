Шары и соленья раздавали водителям в Луховицах в честь Дня защитника Отечества
Фото: [Пресс-служба администрации м. о. Луховицы]
В Луховицах состоялась поздравительная акция, приуроченная Дню защитника Отечества.
Мероприятие организовали активисты проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия», молодогвардейцы и окружной отдел Госавтоинспекции. Местом локации выбрали центральную улицу Пушкина. Участники акции останавливали мимо проезжающих автомобилистов, однако вместо стандартной проверки документов водителей ждали сюрпризы. Таким образом горожан поздравили с Днем защитника Отечества.
Фото: [Пресс-служба администрации м. о. Луховицы]
В праздничной акции приняли участие начальник местного отдела Госавтоинспекции Андрей Майборода и депутат Совета депутатов округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Антон Лукьянов. Они раздавали воздушные шары и дарили соленья, которые актуальны для праздничного стола. Про правила безопасности никто не забывал даже в праздничный день. Участникам дорожного движения раздавали памятки, в которых собраны ПДД. Опыт проведения подобных акций у округа большой.
Фото: [Пресс-служба администрации м. о. Луховицы]
Антон Лукьянов обратился к жителям округа с праздничными поздравлениями.
«Подобные акции мы организовываем в Международный женский день. Затем решили, что и сильная половина человечества заслуживает внимания и поздравлений. Поэтому теперь устраиваем такие мероприятия и в День защитника Отечества. Жителям округа желаем здоровья, неиссякаемой энергии и безграничного счастья, быть надежной опорой для семьи и государства», — сказал Антон Лукьянов.