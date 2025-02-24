Шары и соленья раздавали водителям в Луховицах в честь Дня защитника Отечества

Мероприятие организовали активисты проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия», молодогвардейцы и окружной отдел Госавтоинспекции. Местом локации выбрали центральную улицу Пушкина. Участники акции останавливали мимо проезжающих автомобилистов, однако вместо стандартной проверки документов водителей ждали сюрпризы. Таким образом горожан поздравили с Днем защитника Отечества.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

В праздничной акции приняли участие начальник местного отдела Госавтоинспекции Андрей Майборода и депутат Совета депутатов округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Антон Лукьянов. Они раздавали воздушные шары и дарили соленья, которые актуальны для праздничного стола. Про правила безопасности никто не забывал даже в праздничный день. Участникам дорожного движения раздавали памятки, в которых собраны ПДД. Опыт проведения подобных акций у округа большой.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

Антон Лукьянов обратился к жителям округа с праздничными поздравлениями.