«Шашечки» для избранных: почему обычная поездка по городу скоро станет предметом роскоши

Российский рынок такси стоит на пороге масштабной трансформации, которая, по мнению экспертов, может изменить его социальную роль. С 1 марта вступают в силу требования по обязательной локализации автомобилей, используемых для пассажирских перевозок, что предполагает наличие в машине значительной доли отечественных комплектующих. Об этом пишет «РГ».

Автоэксперт Игорь Моржаретто, член Общественного совета при МВД, высказывает серьезные опасения по поводу последствий этой реформы. Он указывает, что текущий официальный перечень транспортных средств, соответствующих новым нормам, включает чуть более двадцати моделей, преимущественно от «АвтоВАЗа», а также УАЗ, Evolute и другие. Такой ограниченный выбор, по его мнению, не способен обеспечить потребности огромной отрасли и ее клиентов.

Моржаретто прогнозирует, что для соответствия правилам потребуется заменить более 80% существующего таксопарка, а общий объем необходимых инвестиций может достичь трех триллионов рублей. Эта финансовая нагрузка, наложенная на операторов и водителей, с высокой вероятностью выльется в существенный рост стоимости поездок для конечных пассажиров.

Эксперт заключает, что отрасль рискует сместиться из сегмента общедоступного транспорта в категорию элитных услуг. Дополнительными рисками он называет возможный уход части перевозчиков в нелегальный сектор или их полный уход с рынка. Моржаретто надеется на расширение одобренного списка автомобилей до примерно 50 моделей, что смягчило бы переходный период и снизило напряженность среди профессиональных водителей.

