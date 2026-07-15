Шашлык по цене месячной зарплаты: как теплоход «Вещий Олег» выставил счет на ₽30 тысяч

Пассажиры московского теплохода «Вещий Олег» заплатили за шашлык почти месячную зарплату. Как сообщает Telegram-каналы, компания туристов получила разрешение посидеть на верхней палубе при условии заказа блюд с мангала.

Они взяли два шашлыка, креветки и напитки, а в конце поездки получили счет почти на ₽30 тыс. Выяснилось, что цены в меню были указаны за каждые 100 граммов, о чем официант не предупредил, а гостям принесли блюда почти по килограмму каждое. В чек также включили чаевые и пиво, обещанное в подарок. После споров лишние позиции убрали, но итоговая сумма все равно составила ₽25 тыс., притом что сам билет на теплоход стоил всего ₽1400.

По данным канала, этот случай не единичный. Пассажиры регулярно жалуются на то, что за место на верхней палубе приходится переплачивать, и называют траты необоснованными.