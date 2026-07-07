Шашлык с корочкой, сковорода и вода из машины: онколог сказал, какие мелочи копят риск рака

Онколог Йири Кубеш в беседе с Daily Mirror перечислил повседневные привычки, способные повысить риск развития рака. По его словам, регулярное употребление пережаренного на гриле мяса ведёт к образованию гетероциклических аминов и полициклических ароматических углеводородов — потенциальных канцерогенов. Полностью исключать шашлык врач не призывает, но советует не увлекаться подгоревшими продуктами.

Сам Кубеш старается не пользоваться сковородками с повреждённым антипригарным покрытием и не пьёт воду из пластиковых бутылок, перегревшихся, например, в оставленной на солнце машине. К гораздо более серьёзным факторам риска он относит курение, злоупотребление алкоголем и радоновое облучение в регионах с повышенным уровнем этого газа. При этом врач подчеркнул, что онкологические заболевания, как правило, провоцируются не одной причиной, а складываются из множества факторов.