Шатура чествует победителей масштабного театрального фестиваля

В Шатуре завершился VII Всероссийский фестиваль «Театральная планета», ставший площадкой для ярких творческих открытий. В этом году фестиваль расширил географию участников, приняв коллективы из разных регионов страны, включая Подмосковье, Саратовскую область и Курган.

В течение четырех дней зрители смогли насладиться представлением более чем 14 спектаклями и 9 литературно-музыкальными постановками, среди которых были такие работы, как «По щучьему велению», «Завтра была война», «Бесы» и «Чудо святого Антония».

«Очень сильные коллективы, очень сильные работы. Несмотря на то, что спектакли от часа до полутора в основном шли, такая, казалось бы, длинная история, и мы смотрели по 4-5 спектаклей в день — нисколько это не утомительно, наоборот. И уникальность этого фестиваля в том, что лаборатория режиссерская, то есть мы здесь и сейчас можем разобрать вместе с режиссерами и художественными руководителями этот спектакль, коррективы внести, что крайне полезно», — поделился впечатления о фестивале автор и руководитель проекта «Театральный поединок» Максим Драченин.

Фото: [ Пресс-служба администрации м.о. Шатура ]

Помимо спектаклей, фестиваль предлагал образовательную программу, включающую мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и пластике, результаты которых были продемонстрированы в «Театральном поединке» в заключительный день.

На торжественной церемонии закрытия были объявлены победители. Детский театр «Коляда» получил диплом третьей степени. Театральная студия «Фантазия» из города Рошаль удостоена диплома первой степени за спектакль «Приключения Буратино», в котором приняли участие 60 актеров. По словам организаторов, постановка отличалась яркостью и веселым настроением. Вторая работа студии, спектакль «А зори здесь тихие», тронул зрителей до слез и получила диплом второй степени.

Фото: [ Пресс-служба администрации м.о. Шатура ]

«Очень много всяких интересных идей, задумок. Мы туда сделали теневой театр. Вы знаете, самая большая, наверное, награда, это когда мы показывали премьеру этого спектакля, а показывали мы его подросткам 14-15, и дети встали, и мальчишки ревели. Это, наверное, самая лучшая оценка, потому что если мы зацепили детей, то ради этого стоили делать, творить», — рассказала Евгения Бочкова организатор всероссийского фестиваля «Театральная планета».

Высшая награда, Гран-при всероссийского фестиваля, была присуждена театральной студии «Коллаж» из Подольска за спектакль «Бесы».