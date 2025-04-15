Шатура отметила День космонавтики: квесты, концерты и космическая атмосфера

В городском парке им. Гагарина состоялся яркий концерт, посвященный этому знаменательному дню. Для подростков была разработана увлекательная квест-игра, погружающая ва атмосферу советской эпохи. Участники успешно преодолев все этапы, нашли архивные материалы, раскрывающие историю парка и причины, побудившие присвоить ему имя Юрия Гагарина, первого космонавта нашей планете.



В рамках праздника гостей угостили необычным «галактическим» напитком, предложив угадать его состав.



Посетителей парка ждали разнообразные развлечения: увлекательные мастер-классы, познавательная фотовыставка и оригинальная космическая фотозона для памятных снимков.



В этот же день в парке Рошаль была произведена проверка знаний современных подростков о первом полете человека в космос. Им предстояло пройти захватывающий космический квест.



Аллея парка была оформлена в виде семи станций, символизирующих планеты Солнечной системы. Путешествие по этим станциям оказалось непростым испытанием для двух команд. На каждой станции участников ждали уникальные задания: решение космических загадок, демонстрация знаний о космосе, танцы, имитирующие невесомость, спортивные эстафеты и даже проведение научных экспериментов.



По завершении квеста участники, хоть и немного уставшие, но полные положительных эмоций, оставили на карте своего настроения только самые радостные улыбки. Все участники квеста получили не только новые знания, но и памятные подарки.