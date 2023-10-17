Шатура отправила 13 гуманитарный конвой в зону СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о Шатура]
Неравнодушные жители, общественники, представители администрации Шатуры продолжают помогать бойцам специальной военной операции.
Накануне из городского округа отправили ребятам уже «зимнюю» посылку. Туда сложили все необходимое, чтобы им на фронте было теплее.
— Мы везем нашим ребятам 12 дизельных генераторов, 150 спальных мешков, 200 пар утепленных резиновых сапог, 50 комплектов зимнего обмундирования, 5 шуруповертов, 5 бензопил, 5 кубометров обрезной доски, 2 км провода толстого сечения, — сообщил глава Шатуры Алексей Артюхин.
Также бойцы найдут в посылках 40 бронежилетов 5 класса защиты (Плитник), квадрокоптер, тепловизионный прицел, 3 тактических бинокля. И это далеко не весь список того, что получат бойцы СВО из Шатуры.
Все это доставят пять спецавтомобилей. В Ростовской области к колонне присоединятся еще четыре из Ставропольского края. Вместе они доставят на передовую 18 тонн гуманитарного груза. Вместе с обмундированием, стройматериалами и «птичками» привезут продукты питания, средства личной гигиены, медсредства и многие другие необходимые вещи.
Глава округа поблагодарил студентов Шатурского энергетического техникума за помощь в погрузке за то, что они всегда готовы прийти на помощь.
— Отдельные слова благодарности Алене Смирновой, Марине Макаровой, Кристине Карповой, нашим девчатам «фронтовичкам»! Благодарю всех жителей городского округа Шатура за помощь в сборе гуманитарной помощи! Желаю парням из конвоя легкой дороги. Ждем наших воинов домой! Враг будет разбит. Победа будет за нами. Один народ! Одна страна! Один президент! — сказал Алексей Артюхин.