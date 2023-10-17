Шатура отправила 13 гуманитарный конвой в зону СВО

Накануне из городского округа отправили ребятам уже «зимнюю» посылку. Туда сложили все необходимое, чтобы им на фронте было теплее.

— Мы везем нашим ребятам 12 дизельных генераторов, 150 спальных мешков, 200 пар утепленных резиновых сапог, 50 комплектов зимнего обмундирования, 5 шуруповертов, 5 бензопил, 5 кубометров обрезной доски, 2 км провода толстого сечения, — сообщил глава Шатуры Алексей Артюхин.

Также бойцы найдут в посылках 40 бронежилетов 5 класса защиты (Плитник), квадрокоптер, тепловизионный прицел, 3 тактических бинокля. И это далеко не весь список того, что получат бойцы СВО из Шатуры.

Все это доставят пять спецавтомобилей. В Ростовской области к колонне присоединятся еще четыре из Ставропольского края. Вместе они доставят на передовую 18 тонн гуманитарного груза. Вместе с обмундированием, стройматериалами и «птичками» привезут продукты питания, средства личной гигиены, медсредства и многие другие необходимые вещи.

Глава округа поблагодарил студентов Шатурского энергетического техникума за помощь в погрузке за то, что они всегда готовы прийти на помощь.