Шатура укрепляет ряды скорой помощи новыми специалистами
Фото: [Пресс-служба администрации м.о. Шатура]
В Шатуре успешно решается вопрос о привлечении квалифицированных специалистов для обеспечения работы скорой медицинской помощи. Сейчас на местной подстанции трудятся 124 сотрудника, включая 71 медицинского работника и 48 водителей. Положительный вклад в пополнение штата внесла программа «Приведи друга», запущенная губернатором Московской области Андреем Воробьевым, благодаря которой к команде присоединились два новых фельдшера.
Заведующая Шатурской подстанцией скорой помощи, Любовь Додонова, отметила, что ожидается прибытие еще четырех сотрудников.
«Это очень радует, потому что дефицит кадров небольшой есть. Мы будем укомплектованы лучше, и это даст поле для маневра в том плане, что удастся организовывать больше бригад в отдельные дни», — заявила Любовь Додонова.
Фото: [Пресс-служба администрации м.о. Шатура]
Для привлечения новых медицинских работников используются различные формы поддержки, такие как предоставление социальной ипотеки и компенсация расходов на аренду жилья.
Активный поиск свежих кадров ведется через встречи с учащимися медицинских колледжей, где им подробно рассказывают об условиях работы и демонстрируют современный парк машин скорой помощи.