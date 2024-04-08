Шатуряне присоединились к Всероссийской акции «10000 шагов к жизни»

Все, кто хотел принять участие в акции, пришли в городские парки Шатуры и Рошаля. В назначенное время был объявлен старт и активные горожане начали выполнять простое задание — шагать.

Правилами разрешено идти, бежать или чередовать бег с ходьбой. Человек самостоятельно выбирал свой темп. Участникам предстояло выполнить простое задание — пройти дневную норму шагов, положенную человеку для сохранения здоровья.

Мероприятие прошло в приятной атмосфере. Оно пропагандирует здоровый образ жизни и позволяет завести новые приятные знакомства, найдя единомышленников.

Ходьба пешком — самый доступный способ для многих россиян придерживаться активного образа жизни без дополнительного оборудования, оснащения и финансовых затрат. Флешмоб ориентирован на пропаганду принципа «Здоровье для всех!». Ходьба считается физиологическим и естественным способом повышения физической активности.

Городской округ Шатура активно принимает участие в различных акциях и проводит разнообразные мероприятия. На портале администрации уже опубликован план мероприятий на текущую неделю.