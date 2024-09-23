Шатуряне всех возрастов участвуют в Кроссе Нации

В забеге участвуют горожане различных возрастных категорий и уровня спортивной подготовки. Так, самый маленький участник — двухлетний Павел. Вместе с папой Максимом он преодолел дистанцию в 1 км. Его номер 63. Самый опытный участник Кросса Нации — 86-летний Алексей Маматов. Каждое утро мужчины начинается с бодрой зарядки. Спортивный дух соревнований ему знаком. Ранее мужчина занимался борьбой. На забеге он пробежал 1 км. Болельщики встречали пенсионера на финише бурными овациями.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Шатура ]

Специалист молодежного центра Тимофей Паршков, который также участвовал в забеге, вышел на старт с именем Усэйна Болта на спине. Он признался, что является поклонником ямайского бегуна.

Всего в забеге приняли участие около 1000 человек. Организаторы подготовили концертную программу, чтобы болельщики и участники могли расслабиться. Также развернули полевую кухню. Кросс нации давно стал одним из любимых мероприятий для жителей Шатуры. В Подмосковье забеги впервые прошли в 2004 году.