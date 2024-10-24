Шатурянка собрала богатый урожай мандаринов и лимонов на своем подоконнике

Декоративные деревья женщина выращивает на балконе в обычных цветочных горшках. Растения дают плоды, которые прекрасно вызревают в домашних условиях.

«Цветущим растениям предпочитаю либо вечно зеленые, либо те, что приносят пользу - дают плоды. Лимончики употребляем с чаем или при готовке блюд из рыбы. Мандарины хотя и кислые, но на вкус приятные», — рассказала хозяйка Татьяна.

Шатурянка рассказала, что урожай она собирает два раза в год. Обычно семья пробует свежие мандарины и лимоны в количестве от пяти до 10 плодов. Нынешний сезон оказался наиболее урожайным.

Женщина отметила, что деревья невольно пережили сезон засухи. Семья уехала в отпуск. За растениями никто не ухаживал. По возвращению домой Татьяна обнаружила сухую землю в горшках. Вскоре деревья сбросили листья. Несмотря на это, хозяева собрали большой урожай.

«Пришлось отпаивать наши цветочки, просить у них прощения за такое обращение. И, о чудо, деревья не просто ожили, но еще и порадовали нас большим количеством мандаринов», — поделилась шатурянка.

Бытует мнение, что растения могут чувствовать и реагировать на эмоции людей. Возможно, декоративные деревья шатурянки почувствовали ее биополе и отблагодарили за сочувствие и заботу вкусными плодами.