Шатурянка стала лучшей выпускницей вуза МВД и встретилась с Владимиром Путиным

Впечатляющие успехи в учебе и научная работа позволили шатурянке Ирине Трушиной принять участие на мероприятии в Кремлевском дворце. Она и еще ряд лучших выпускников военных заведений встретились с президентом России Владимиром Путиным.

Выпускница Шатурского лицея Ирина Трушина усердно училась в Московском университете МВД РФ им. В. Я. Кикотя, добивалась лучших результатов, а также блеснула научно-исследовательской работой. Это отличие позволило ей попасть в Георгиевский зал Кремля, где на встречу с главой государства собрались свыше 600 молодых офицеров.

Первые серьезные исследовательские работы шатурянка начала на третьем курсе. У нее были сильные наставники и большая тяга к знаниям. Она проводила работу в области права, стала писать научные статьи, которыми заинтересовались профессиональные издания. Два года назад Трушину признали лучшим курсантом системы МВД. Ей присвоили премию министра внутренних дел страны.

Выпускница получит диплом 6 июля на Красной площади, вместе с выпускниками Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. Также ей вручат погоны лейтенанта полиции. Перед столь ответственным и важным днем выпускники готовятся к строевому смотру, который продемонстрируют на главной площади столицы.

Ирина Трушина не собирается останавливаться на достигнутом: далее она продолжит путь в адъюнктуру своего университета. Впереди у нее экзамены, и, вероятно, новые победы.