Шатурянки по инициативе Молодежного парламента стали моделями весенней фотосессии

В преддверии 8 Марта для женской части населения, чья профессиональная деятельность связана с защитой Отечества, члены Молодежного парламента организовали фотосессию.

Акция уже превратилась в добрую традицию. Молодые люди уделяют внимание шатурянкам, которые работают в службах и обеспечивают безопасность в муниципальном округе. Съемки проходили в фотостудии в Шатуре.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

Местный фотограф Даниил Коблов сумел подобрать такие образы, чтобы у моделей появилось весеннее настроение. Так, сотрудницы полиции, МЧС, ЕДДС, врачи и лесничие позировали с букетами тюльпанов, которые ассоциируются с наступлением теплых и солнечных дней. Фотосессия зарядила женщин хорошим настроением, а профессиональные снимки стали прекрасным подарком к Международному женскому дню.

Мероприятие направлено на привлечение внимания к женщинам, которые каждый день занимаются защитой местного населения. Организаторы напомнили об их значимости в обществе.