Шатурская керамистка показала свое мастерство на международном конкурсе

Она добилась успеха, обойдя своих соперников и победив в одной из номинаций на фестивале «Праздник Топора» в Томске. В нем мастерица участвует уже третий год подряд!

Руководитель гончарно-керамической студии «Домик мастера» Екатерина Козлова недавно приехала с юбилейного 15-го фестиваля народных ремесел, который длился целых пять дней. Для участия в нем на территории томского парка «Околица» собрались мастера из 44 регионов России и 8 стран.

Гончары, резчики по металлу и дереву — все они встретились в одном месте, чтобы продемонстрировать свои умения миру! Так, к примеру, мастера по гончарному искусству показали свои навыки в конкурсной номинации «Глиняный сказ».

Собственное изделие также представила керамист из Шатуры. Она прошла отбор из 200 человек, попав в десятку участников-представителей от каждого региона. В качестве домашнего задания Екатерина изготовила вазу в традициях Дивеевской глиняной игрушки.

Она настолько понравилась организаторам конкурса, что они запросили разместить ее в томском художественном музее. Кстати, среди экспонатов там представлены и другие работы шатурского мастера с прошлых фестивалей.

В этом году Екатерина Козлова со своим коллегой из Подмосковья Ильей Калашниковым победила в номинации «Сумасшедшая глина». Свои работы представили шесть команд, но самой лучшей из них оказалась их совместное изделие — парковая скульптура «Кот». Для ее создания потребовалось всего полчаса и целых 18 кг глины!

Сотни гостей фестиваля следили за слаженной работой дуэта: пока один искусно выкручивал глину, другой аккуратно прикреплял детали. По завершении лепки большинство зрительских голосов досталось именно Екатерине и Илье — они заняли первое место, став лучшими в номинации.

Шатурянка активно принимала участие и в других конкурсах, проходящих в рамках международного фестиваля. За это время она изготовила чайный сервиз, анималистичные фигуры из гончарных форм и не только. А в один из дней Екатерине предстояло вылепить из 5 кг глины высокий цилиндр и широкую тарелку, потратив на это не больше 30 минут.

Самым интересным оказалось создание изделия, которое можно пощупать и на которое нельзя смотреть. Руководитель гончарно-керамической студии «Домик мастера» Екатерина Козлова отлично справилась с этим заданием!